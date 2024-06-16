2024 Girne Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300750115 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300750115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Girne Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 291,76390
Girne Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 985.012
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300750115
ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 291,76390
Başarı Sıralaması: 985.012
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,86116
Başarı Sıralaması: 1.215.475
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258.56924
Başarı Sıralaması: 695346
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3