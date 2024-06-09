2024 Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300790049

Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300790049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Üniversitesi   Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi   Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 300790049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü , Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 236,20401

Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.060.660

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790049   

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,20401

Başarı Sıralaması: 1.060.660

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,86978

Başarı Sıralaması:  1.347.438

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,74216

Başarı Sıralaması:  754

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : 3

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Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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