2024 Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300710143

Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300710143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Üniversitesi   Deniz Bilimleri Fakültesi   Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 300710143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü , Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 206,04491

Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 1.114.577

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300710143   

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,04491

Başarı Sıralaması: 1.114.577

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : ---

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Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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