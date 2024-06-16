2024 Girne Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300790068 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300790068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

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Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 245,16467

Girne Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.698.726

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790068

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 245,16467

Başarı Sıralaması: 1.698.726

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,81105

Başarı Sıralaması: 1.925.196

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1436450

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-2