2024 Girne Üni. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 300790083 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 300790083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.

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Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 233,81756

Girne Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.905.904

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790083

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 233,81756

Başarı Sıralaması: 1.905.904

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,11719

Başarı Sıralaması: 2.860.405

Kontenjan 2022: 13+0

Yerleşen 2022: Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---