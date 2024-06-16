2024 Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300250686 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 300250686 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 202,39246
Girne Amerikan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.530.377
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300250686
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 202,39246
Başarı Sıralaması: 2.530.377
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 186,50501
Başarı Sıralaması: 2.841.407
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-0