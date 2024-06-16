2024 Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 300290409 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 300290409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 276,36724

Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.196.498

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300290409

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 276,36724

Başarı Sıralaması: 1.196.498

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,10107

Başarı Sıralaması: 1.510.921

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.49394

Başarı Sıralaması: 1491071

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7