2024 Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 300250438 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 300250438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 232,06374

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.939.039

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250438

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 232,06374

Başarı Sıralaması: 1.939.039

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,85417

Başarı Sıralaması: 2.437.006

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1487921

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-4