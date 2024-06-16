2024 Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300250526 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300250526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-18 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 243,45926
Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.728.828
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300250526
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 243,45926
Başarı Sıralaması: 1.728.828
Kontenjan 2022 – 2023 : 18+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,63748
Başarı Sıralaması: 1.501.133
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: Doldu-15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221.91978
Başarı Sıralaması: 1137533
Kontenjan 2021: 15+0
Yerleşen 2021: Doldu-15