2024 Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300250589 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300250589 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 295,50156

Girne Amerikan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 937.662

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250589

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 295,50156

Başarı Sıralaması: 937.662

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,00043

Başarı Sıralaması: 951.426

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: Doldu-15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.75571

Başarı Sıralaması: 715443

Kontenjan 2021: 19+0

Yerleşen 2021: Doldu-19