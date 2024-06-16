2024 Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 300290332 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300290332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 211,06849

Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.356.064

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300290332

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 211,06849

Başarı Sıralaması: 2.356.064

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1196543

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-1