2024 Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 300290330 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300290330 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 251,13154
Girne Amerikan Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.595.238
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300290330
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 251,13154
Başarı Sıralaması: 1.595.238
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,57917
Başarı Sıralaması: 1.484.074
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.47504
Başarı Sıralaması: 1076510
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7