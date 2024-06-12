2024 Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300211579

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300211579

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi   Hemşirelik Yüksekokulu   Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 300211579 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 16+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Yüksekokul)   Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 311,85199

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 285.994

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300211579   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,85199

Başarı Sıralaması: 285.994

Kontenjan 2023 – 2024 : 16+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,01079

Başarı Sıralaması:  322.939

Kontenjan 2022:  13+0

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,11416

Başarı Sıralaması :  261.535

Kontenjan 2021 :  16+0

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,89846

Başarı Sıralaması:  286

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

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Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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