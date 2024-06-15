2024 Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300210703

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300210703

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Basın ve Yayın  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü tercih kod numarası 300210703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basın ve Yayın  Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Basın ve Yayın  Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü Taban Puanı: 221,52532

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.132.660

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300210703   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,52532

Başarı Sıralaması: 1.132.660

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  20+0

Yerleşen 2020 : 4

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Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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