2024 Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300290316 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300290316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 209,90227

Girne Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.379.923

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300290316

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 209,90227

Başarı Sıralaması: 2.379.923

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,87755

Başarı Sıralaması: 2.854.852

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1462535

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-1