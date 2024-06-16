2024 Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300250835 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300250835 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-14 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 260,08659
Girne Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.445.926
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300250835
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 260,08659
Başarı Sıralaması: 1.445.926
Kontenjan 2022 – 2023 : 14+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-14
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,49022
Başarı Sıralaması: 1.636.318
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204.34667
Başarı Sıralaması: 1386616
Kontenjan 2021: 9+0
Yerleşen 2021: Doldu-9