2024 Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300250492 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300250492 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 269,34804
Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.300.542
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300250492
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 269,34804
Başarı Sıralaması: 1.300.542
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,62328
Başarı Sıralaması: 1.501.383
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.97613
Başarı Sıralaması: 1258584
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8