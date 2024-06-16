2024 Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300250492 Burslu

300250492 | Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300250492 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300250492 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 269,34804

Girne Amerikan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.300.542

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250492

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 269,34804

Başarı Sıralaması: 1.300.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,62328

Başarı Sıralaması:  1.501.383

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.97613

Başarı Sıralaması:  1258584

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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