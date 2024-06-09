2024 Girne Amerikan Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300290404

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Amerikan Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300290404

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi   Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu   Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300290404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 223,71043

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.232.969

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300290404   

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,71043

Başarı Sıralaması: 1.232.969

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,45700

Başarı Sıralaması:  1.585.488

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  20+0

Yerleşen 2020 : 2

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Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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