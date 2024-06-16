2024 Girne Amerikan Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300250562 %50 İndirimli

300250562 | Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Amerikan Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 300250562 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300250562 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 237,92960

Girne Amerikan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.829.480

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300250562

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 237,92960

Başarı Sıralaması: 1.829.480

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,90108

Başarı Sıralaması:  2.598.875

Kontenjan 2022:  13+0

Yerleşen 2022:  Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.26021

Başarı Sıralaması:  1254666

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Doldu-5

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