2024 Girne Amerikan Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300210493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300210493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 18+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 319,32277

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 232.534

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300210493

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,32277

Başarı Sıralaması: 232.534

Kontenjan 2023 – 2024 : 18+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,08734

Başarı Sıralaması: 269.18

Kontenjan 2022: 18+0

Yerleşen 2022: 18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 14+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 1

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.