2024 Girne Amerikan Üni. Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300210899

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300210899 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 19+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 287,64607
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 19
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 378.702
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300210899
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 287,64607
Başarı Sıralaması: 378.702
Kontenjan 2023 – 2024 : 19+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 19
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,82275
Başarı Sıralaması: 403.667
Kontenjan 2022: 16+0
Yerleşen 2022: 16
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,32556
Başarı Sıralaması : 378.239
Kontenjan 2021 : 17+0
Yerleşen 2021 : 17
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,20159
Başarı Sıralaması: 492
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 20
Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.