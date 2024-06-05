2024 Girne Amerikan Üni. Çin Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300211401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 300211401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çin Dili ve Edebiyatı Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 294,13750

Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 77.488

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300211401

ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,13750

Başarı Sıralaması: 77.488

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,72551

Başarı Sıralaması: 86.528

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,58864

Başarı Sıralaması : 67.259

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 20+0

Yerleşen 2020 : 8

Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.