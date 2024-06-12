2024 Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104510189

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Giresun Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104510189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 130+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,24935
Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134
Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.881
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104510189
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 486,24935
Başarı Sıralaması: 27.881
Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 134
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 483,86662
Başarı Sıralaması: 28.799
Kontenjan 2022: 130+4
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 430,85832
Başarı Sıralaması : 21.552
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 493,53858
Başarı Sıralaması: 19.9
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.