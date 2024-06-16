2024 Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 104550937 Ücretsiz

104550937 | Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 104550937 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 104550937 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü   Espiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 226,90211

Giresun Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.038.130

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104550937

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,90211

Başarı Sıralaması: 2.038.130

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,32592

Başarı Sıralaması:  2.201.247

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1597946

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-8

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