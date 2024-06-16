2024 Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104590393 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 104590393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 223,24034

Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.109.858

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590393

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 223,24034

Başarı Sıralaması: 2.109.858

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2022: ---

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Kontenjan 2021: ---

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