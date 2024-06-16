2024 Giresun Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 104590372 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 104590372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 235,34450

Giresun Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.877.316

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590372

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,34450

Başarı Sıralaması: 1.877.316

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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