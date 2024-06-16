2024 Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104570711 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 104570711 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Espiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 232,73351

Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.926.314

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104570711

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 232,73351

Başarı Sıralaması: 1.926.314

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,54524

Başarı Sıralaması: 1.954.522

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1617040

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-27