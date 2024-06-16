2024 Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104590442 Ücretsiz

104590442 | Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104590442 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104590442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Giresun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 266,65775

Giresun Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.342.231

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590442

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 266,65775

Başarı Sıralaması: 1.342.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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