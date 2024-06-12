2024 Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104510259

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 104510259 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü , Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 213,39504

Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.018.972

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104510259

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,39504

Başarı Sıralaması: 1.018.972

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 174,91276

Başarı Sıralaması: 1.368.134

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: 47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 45+2

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 14

Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.