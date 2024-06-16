2024 Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104590114 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 104590114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Keşap Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 226,07278

Giresun Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.054.264

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590114

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,07278

Başarı Sıralaması: 2.054.264

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,80658

Başarı Sıralaması: 2.164.478

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1465082

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4