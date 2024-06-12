2024 Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104590158

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104590158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 104590158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 468,18966

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 42.096

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590158   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 468,18966

Başarı Sıralaması: 42.096

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 466,62690

Başarı Sıralaması:  42.466

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 410,07701

Başarı Sıralaması :  35.453

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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