2024 Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104590330 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104590330 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 244,57393

Giresun Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.708.988

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590330

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,57393

Başarı Sıralaması: 1.708.988

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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