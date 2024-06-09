2024 Giresun Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104590131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 104590131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü , Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 227,71976

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.176.887

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590131

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,71976

Başarı Sıralaması: 1.176.887

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,64953

Başarı Sıralaması: 1.192.645

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,87583

Başarı Sıralaması: 966

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.