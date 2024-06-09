2024 Giresun Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104590136

Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Giresun ilimizde yer alan Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Giresun Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104590136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun  ilinde bulunan Giresun Üniversitesi   Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 104590136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü , Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 217,38555

Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.323.400

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104590136   

ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi

FAKÜLTE: Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Giresun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,38555

Başarı Sıralaması: 1.323.400

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,01388

Başarı Sıralaması:  1.259.516

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 9

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Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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