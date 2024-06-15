2024 Giresun Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104510329

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Giresun ilinde bulunan Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 104510329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , Tirebolu İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Giresun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 244,18331
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 878.077
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104510329
ÜNİVERSİTE: Giresun Üniversitesi
FAKÜLTE: Tirebolu İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Giresun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 244,18331
Başarı Sıralaması: 878.077
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,66568
Başarı Sıralaması: 856.267
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 47
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,46658
Başarı Sıralaması: 486
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Giresun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.