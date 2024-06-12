2024 Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104410066

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104410066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 104410066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 118 kişi yerleşmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 391,71376

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 118

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 121.276

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410066   

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,71376

Başarı Sıralaması: 121.276

Kontenjan 2023 – 2024 : 115+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 118

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,73545

Başarı Sıralaması:  128.055

Kontenjan 2022:  115+3

Yerleşen 2022: 118

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 333,44524

Başarı Sıralaması :  111.941

Kontenjan 2021 :  115+3

Yerleşen 2021 : 118

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,35893

Başarı Sıralaması:  89.7

Kontenjan 2020 :  100+3

Yerleşen 2020 : 103

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Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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