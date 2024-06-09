2024 Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104410075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gebze Teknik Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 104410075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 333,98920

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 222.077

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410075

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,98920

Başarı Sıralaması: 222.077

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,91775

Başarı Sıralaması: 254.203

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,50203

Başarı Sıralaması : 283.513

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,97159

Başarı Sıralaması: 291

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.