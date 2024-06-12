2024 Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104410048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104410048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 469,22044

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 41.222

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104410048

ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 469,22044

Başarı Sıralaması: 41.222

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,81459

Başarı Sıralaması: 49

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,36423

Başarı Sıralaması : 52.452

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,42223

Başarı Sıralaması: 50.7

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.