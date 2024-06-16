2024 Gebze Teknik Üni. Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 104410217 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 104410217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gebze Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 425,65600
Gebze Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 126.31
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104410217
ÜNİVERSİTE: Gebze Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 425,65600
Başarı Sıralaması: 126.31
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2022: ---
Yerleşen 2022: ---
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
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Kontenjan 2021: ---
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