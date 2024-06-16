2024 Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104251171 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104251171 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,80507

Gaziantep Üniversitesi Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.850.125

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251171

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,80507

Başarı Sıralaması: 1.850.125

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,95081

Başarı Sıralaması: 2.135.930

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1613188

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2