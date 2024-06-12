2024 Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104210192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+43 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 218 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 502,70525
Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 218
Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16.982
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210192
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 502,70525
Başarı Sıralaması: 16.982
Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+43
Yerleşen 2023 – 2024: 218
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,07111
Başarı Sıralaması: 16.848
Kontenjan 2022: 170+5
Yerleşen 2022: 175
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 444,35133
Başarı Sıralaması : 14.469
Kontenjan 2021 : 160+4
Yerleşen 2021 : 164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,57575
Başarı Sıralaması: 14.1
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.