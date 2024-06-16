2024 Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104251347 Ücretsiz

104251347 | Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104251347 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü tercih kod numarası 104251347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Tekstil ve Halı Makineleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tekstil ve Halı Makineleri   Bölümü   Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil ve Halı Makineleri   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Tekstil ve Halı Makineleri Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban Puanı: 242,45663

Gaziantep Üniversitesi Tekstil ve Halı Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.746.775

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251347

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil ve Halı Makineleri

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,45663

Başarı Sıralaması: 1.746.775

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,29746

Başarı Sıralaması:  1.719.996

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1616980

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-29

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