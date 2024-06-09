2024 Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104290191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 104290191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 301,58052
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 401.5
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104290191
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 301,58052
Başarı Sıralaması: 401.5
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2023 – 2024: 79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,17062
Başarı Sıralaması: 502.769
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 225,30994
Başarı Sıralaması : 556.373
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,11904
Başarı Sıralaması: 475
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.