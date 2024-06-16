2024 Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 104250888 Ücretsiz

104250888 | Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 104250888 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 104250888 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Organik Tarım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım   Bölümü   İslahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 232,72620

Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.926.447

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250888

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,72620

Başarı Sıralaması: 1.926.447

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,34242

Başarı Sıralaması:  2.030.087

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617689

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202753749 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 202753749 %50 İndirimli
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100450305 Ücretsiz
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 100450305 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102090105 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102090105 Ücretsiz
2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209710083 %25 İndirimli
2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209710083 %25 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları