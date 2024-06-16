2024 Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 104250613 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 104250613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 286,72275
Gaziantep Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.051.574
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104250613
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 286,72275
Başarı Sıralaması: 1.051.574
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,74860
Başarı Sıralaması: 1.100.345
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228.58975
Başarı Sıralaması: 1049156
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72