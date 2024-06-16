2024 Gaziantep Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 104251374 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 104251374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 259,87838
Gaziantep Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.449.361
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104251374
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 259,87838
Başarı Sıralaması: 1.449.361
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,17526
Başarı Sıralaması: 1.473.493
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199.44845
Başarı Sıralaması: 1461784
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41