2024 Gaziantep Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 104290374 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 104290374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 279,17909

Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.156.151

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290374

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 279,17909

Başarı Sıralaması: 1.156.151

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,59311

Başarı Sıralaması: 1.281.317

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---