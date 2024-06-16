2024 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104290346 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104290346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 242,17711

Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.751.774

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290346

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,17711

Başarı Sıralaması: 1.751.774

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,75389

Başarı Sıralaması: 1.972.904

Kontenjan 2022: 67+2

Yerleşen 2022: Doldu-69

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---