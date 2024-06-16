2024 Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104251311 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104251311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 267,85175

Gaziantep Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.323.594

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251311

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 267,85175

Başarı Sıralaması: 1.323.594

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,62414

Başarı Sıralaması: 1.219.055

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.77664

Başarı Sıralaması: 1410555

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41