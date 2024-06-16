2024 Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104250676 Ücretsiz

104250676 | Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104250676 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 104250676 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Oğuzeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 252,04686

Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.579.652

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250676

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,04686

Başarı Sıralaması: 1.579.652

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,16707

Başarı Sıralaması:  1.603.640

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1626816

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-38

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